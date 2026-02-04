Naucalpan, Méx.- Perdió la vida un hombre tras ser baleado, esta mañana, en la calle Carlos Hank González, colonia Olimpiada 68, en Naucalpan.

El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto donde se pudo observar la presencia de más de 10 casquillos.

Vecinos fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras las detonaciones del arma de fuego y cubrieron el cuerpo con una sábana.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan quienes acordonaron la zona.

Lee también Detienen a sujeto que presuntamente habría recibido mercancía tras robo a casa de empeño; aseguran joyería y droga

Posteriormente llegaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para llevar a cabo las indagatorias y el retiro del cuerpo

Este hecho se suma al asesinato de dos hombres en la colonia de Valle Dorado, la noche del martes.

Según los primeros reportes se trató de un padre y su hijo que fueron ultimados mientras se encontraban afuera de una vinatería, ubicada sobre la calle Ignacio Allende. Con lo que suman tres asesinatos en menos de 24 horas, en el municipio de Naucalpan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL