La alcaldía Coyoacán informó que la Feria del Tamal es un éxito que está atrayendo a miles de visitantes a degustar este platillo tradicional al centro de la demarcación.

Este evento reúne a 45 expositores para brindar servicios de alimentación a más de 100 mil personas a lo largo de cinco días que dura la muestra (del 29 de enero al 2 de febrero) y en donde se proyecta la preparación de más de 120 mil tamales para ofertar entre los asistentes.

Además, se brinda especial atención a comunidades que, organizadas en cooperativas, cuentan con un espacio para la promoción del autoempleo y la generación de consumo interno.

Del total de expositores participantes, seis son cooperativas formalmente constituidas y el resto pertenecen al sector de la micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) lo que fortalece la economía social y el emprendimiento productivo.

Feria del tamal en Coyoacán. Foto: @alcaldía_coy

La gran mayoría de los participantes son productores coyoacanenses, aunque también se cuenta con la presencia de expositores invitados provenientes de Xochimilco, Chimalhuacán y San Pedro Actopan, regiones reconocidas por su tradición gastronómica.

La Feria ofrece una amplia diversidad de propuestas, que incluye tamales de estilo oaxaqueño, sonorense y yucateco, además de una extensa gama de sabores innovadores que incorporan ingredientes contemporáneos y fusiones culinarias, respondiendo a los nuevos gustos del público, sin perder la esencia de la cocina tradicional mexicana.

Al respecto, el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, indicó que la instrucción del alcalde Giovani Gutiérrez es que con este encuentro no solo se tenga el objetivo de preservar y difundir el patrimonio gastronómico, “sino también generar espacios de comercialización directa, fortalecer redes productivas locales y promover el consumo responsable dentro de la comunidad”.

