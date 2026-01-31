Iztapalapa

Hasta el 2 de febrero, podrán disfrutar de la 15 Edición de la Feria del Tamal 2026 en la emblemática Macroplaza Cuitláhuac. Participan cerca de 36 productores locales, nacionales e internacionales, así como como 73 artesanos de todo el país.

La variedad es amplia: desde los tamales clásicos (verdes, rojos, mole, rajas y dulce), hasta los exóticos, como los tamales “embrujados” rellenos de camarón en salsa a la diabla

También hay de durazno con filadelfia, zarzamora con queso, chocolate, gansito, chocorrol, nutella, elote, nata, fresa, cereza, piña con coco; así como tamales salados de suadero en chile verde, cochinita, carne de jabalí, carne de puerco con verdolagas, mariscos, etcétera.

Venustiano Carranza

En la misma fecha en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, habrá diversidad de tamales y música; la entrada también es gratuita.

Tláhuac

Se lleva a cabo la tercera edición de la Feria del Tamal Tláhuac 2026; estará ubicada a un costado de la explanada de la Alcaldía, donde se ofrecen más de 20 variedades de este importante producto de gran tradición, historia y arraigo en las mesas de las familias mexicanas, cada uno con su toque especial y particular.

Permanecerá hasta el 2 de febrero, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

