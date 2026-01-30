Más Información

Se registra enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

IPN otorga Doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas; ingeniero agradece grado

La tarde de este jueves se registró un en la lateral de Eje 5 Sur San Antonio, en su cuerpo sur, a la altura de la calle Indiana, en la .

De acuerdo con los reportes, alrededor de 15 vecinos de las colonias Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Nochebuena cerraron la circulación en protesta por los que se realizaban de manera constante tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes como en la Plaza México.

Los vecinos aseguran que en la zona hay afectaciones recurrentes a la movilidad, saturación vehicular, ruido excesivo y falta de orden durante dichos eventos. Foto: Especial.
Los inconformes manifestaron afectaciones recurrentes a la movilidad, saturación vehicular, ruido excesivo y falta de orden durante dichos eventos, por lo que exigieron la intervención de las autoridades para regular estas actividades.

El bloqueo generó afectaciones al tránsito vehicular en la zona, mientras personal de la autoridad entabló diálogo con los manifestantes para liberar la vialidad.

