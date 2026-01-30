La tarde de este jueves se registró un bloqueo vial en la lateral de Eje 5 Sur San Antonio, en su cuerpo sur, a la altura de la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con los reportes, alrededor de 15 vecinos de las colonias Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Nochebuena cerraron la circulación en protesta por los eventos masivos que se realizaban de manera constante tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes como en la Plaza México.

Leer también: Caso Refugio Franciscano: Fundación Haghenbeck asegura que elementos de seguridad que resguardan predio en Cuajimalpa fueron agredidos

Los vecinos aseguran que en la zona hay afectaciones recurrentes a la movilidad, saturación vehicular, ruido excesivo y falta de orden durante dichos eventos. Foto: Especial.

Los inconformes manifestaron afectaciones recurrentes a la movilidad, saturación vehicular, ruido excesivo y falta de orden durante dichos eventos, por lo que exigieron la intervención de las autoridades para regular estas actividades.

El bloqueo generó afectaciones al tránsito vehicular en la zona, mientras personal de la autoridad entabló diálogo con los manifestantes para liberar la vialidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr