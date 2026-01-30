El Parque Elevado comienza a tomar forma sobre Calzada de Tlalpan ya que trabajadores realizan el montaje de las trabes de concreto que conformarán el paso peatonal que cruzará por arriba del Metro.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) explicó a este diario que comenzó la etapa constructiva donde se unen la columna con la trabe. Los trabajadores están en proceso de armados de varillas de las piezas prefabricadas.

Durante un recorrido se observó la zona donde la ciudadanía podrá caminar. Trabajadores laboran sobre el tramo que abarca Pino Suárez, cercano a la Plaza Tlaxcoaque y San Antonio Abad.

Las obras arrojan alta afluencia de automovilistas debido a la maquinaria que permanece sobre Tlalpan a ala altura de las estaciones San Antonio Abad y Chabacano, por la instalación de columnas.

Leer también: Alianza de Tranviarios rechaza propuesta de autoridades de CDMX y amenaza con huelga; "cuenta regresiva ha comenzado nuevamente", dice

Trabajadores laboran sobre el tramo que abarca Pino Suárez, cercano a la Plaza Tlaxcoaque y San Antonio Abad. Foto: GABRIEL PANO/ EL UNIVERSAL

Este diario publicó que en entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de obras y servicios, Raúl Basulto expuso que la estructura que será elevada y que estará por encima de estaciones de la Línea 2 del Metro, será monitoreada por instrumentos como sismógrafos y acelerómetros que también fueron instalados en el trolebús elevado de Iztapalapa y la línea 12 del Metro.

Además aseguró que la estructura está siendo bien reforzada, y cumple con el actual Reglamento de Construcción de la Ciudad de México.

Para la construcción de la Calzada elevada se invierten más de mil 913 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Sobse y finalizará su construcción en mayo próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr