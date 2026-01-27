El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, detalló que se analiza la posibilidad de confinar el bajo puente de Taxqueña, por donde pasa la Ciclovía “La Gran Tenochtitlan” de Calzada de Tlalpan, que se encuentra en construcción, debido a que se ha hecho lo que se denomina como “muro llorón” a causa de la constante filtración de agua en este punto.

“Estamos recorriendo el bajo puente de Taxqueña, que es uno de los puntos importantes de la Ciclovía, toda vez que estamos analizando la posibilidad de su confinamiento. Esto, en compañía de Semovi, de Tránsito y todas las autoridades que son quienes han estado involucradas en el diseño y realización de los operativos viales, sobre Calzada de Tlalpan, de tal manera que, con esa última intervención, podamos concluir el 100%”, dijo.

Explicó que se analiza este bajo puente, porque tiene el nivel freático del suelo pegado al muro, lo que hace que haya mucha humedad a través del muro.

“Se ha hecho, como le denominan técnicamente, un “muro llorón” permanente, porque hay agua que está filtrándose por el muro. Y a pesar de que hay sequía, hay agua que está constantemente generándose en ese punto”, dijo.

Ante esto, adelantó que se analiza junto a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de qué manera se impermeabiliza de mejor manera este muro para evitar la filtración de agua.

“Estamos también trabajando con Segiagua y la propia Secretaría, para ver de qué manera impermeabilizamos mejor ese muro, que evite la filtración de agua. Por supuesto, en todo momento mejore la carpeta asfáltica y analizar la posibilidad del confinamiento de Taxqueña”, precisó.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Obras precisó que también se trabaja con la Segiagua en un programa de desazolve de los 34 kilómetros que conforman la Calzada de Tlalpan, como parte de las acciones complementarias en la zona; además, dijo que se están realizando recorridos por toda la ciclovía para detallar algunas zonas.

Atienden peticiones de trabajadoras sexuales

Por otro lado, el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que se ha atendido a los grupos de trabajadoras sexuales que han manifestado alguna petición ante las obras que se realizan sobre la Calzada de Tlalpan.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario manifestó que incluso se hicieron adecuaciones en el proyecto de la ciclovía para que hubiera las menores afectaciones.

“Uno de los temas, creo fundamentales, se ha atendido por la propia Secretaría de Obras, al inicio justamente de la obra; se hicieron adecuaciones en el proceso constructivo, para que tuvieran menos afectaciones y ya incluso en el propio diseño de la Ciclovía, que está trabajando la Secretaría de Obras”, dijo.

