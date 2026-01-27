La alcaldía La Magdalena Contreras entregó tres muros de contención en puntos estratégicos como parte de su estrategia de prevención de riesgos y fortalecimiento de la protección civil.

A través de un comunicado, la demarcación informó que las obras se localizan en la colonia El Tanque, con el Muro de Contención “Suave Patria”; en el Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla, en la colonia Pueblo Nuevo Alto; y en el Foro Cultural, en la colindancia de las colonias La Guadalupe y La Concepción.

Durante la entrega del Muro de Contención del Foro Cultural, el alcalde Fernando Mercado Guaida señaló que, de no haberse intervenido la vialidad y parte de la barranca, podrían haber colapsado.

Además, reconoció la colaboración de las vecinas y vecinos, así como el trabajo del personal de la Dirección de Obras, que permitió concluir una obra de alta complejidad en menos de tres meses.

Entregan tres muros de contención en la alcaldía Magdalena Contreras; se encuentran en puntos estratégicos. Foto: Especial.

El edil anunció que esta intervención será complementada con acciones de mejora urbana en las colonias La Guadalupe y La Concepción, que incluirán rehabilitación de calles, alumbrado público y trabajos de asfaltado.

Lee también: Así será la nueva Universidad de las Artes de CDMX; ofrecerá 19 licenciaturas y tendrá capacidad de recibir hasta a 4 mil alumnos

La directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Paulina Stephania Barradas Castillo, informó que el Muro de Contención del Foro Cultural tiene una longitud de 24 metros y una profundidad de 18 metros; detalló que el talud fue reforzado con concreto de 20 centímetros de espesor; explicó que la obra se realizó en cinco secciones con anclas y torones para garantizar la estabilidad del terreno y se instalaron bajadas pluviales.

De acuerdo a la demarcación, el 22 de enero entregó el Muro de Contención del Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla en la colonia Pueblo Nuevo Alto, luego de un dictamen de Protección Civil que alertaba sobre el alto riesgo de desplome del muro perimetral: la obra mide 32 metros lineales, 3.78 metros de altura y nueve contrafuertes de concreto hidráulico, además de la rehabilitación general del plantel, beneficiando a más de 300 personas.

Entregan tres muros de contención en la alcaldía Magdalena Contreras; se encuentran en puntos estratégicos. Foto: Especial.

Informó que, el 19 de enero se concluyó el Muro de Contención “Suave Patria”, en la colonia El Tanque, el cual da continuidad a una estructura existente de piedra braza y responde a una solicitud vecinal con más de 15 años de antigüedad. La obra tiene una longitud de 30.54 metros y beneficia de manera directa a 150 habitantes, así como a más de 300 personas que transitan diariamente por la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr