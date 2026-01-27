El reordenamiento que se puso en marcha en el Centro Histórico no implica que no habrá más vendedores ambulantes en las calles, sino una disminución de los mismos, así como una evaluación de calles que estarán completamente liberadas de comerciantes, afirmó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Afirmó que se continuará trabajando y próximamente se dará a conocer “una radiografía” de cuáles son las calles liberadas, en cuáles ha habido disminución y en cuáles se continúa con el diálogo y negociaciones.

“Dijimos que iba a haber un reordenamiento, que iba a bajar el número de ambulantes y en eso estamos. Hoy tenemos menos ambulantes, que con los que cerramos el año. Estamos haciendo justamente, la evaluación de qué calles ya están completamente liberadas, qué calles han tenido reducción y qué calles todavía no hemos avanzado en la reducción”, dijo.

Puntualizó que, en el caso de la Plaza Pino Suárez, que está ubicada a las afueras del Metro del mismo nombre, ya no hay comercio en la zona. No obstante, indicó que hay un conflicto entre dos hermanas, por lo que las autoridades analizan a quién de las dos se le otorga el permiso administrativo temporal revocable y qué alternativa se le da a la otra.

“Pero por lo pronto, la plaza Pino Suárez, o sea, la que está afuera del Metro, que es vía pública, ése es uno de los espacios que ya se liberaron, ahorita no tenemos comercio en vía pública ahí”, indicó.

4 mil 500 comerciantes liberarán las calles

Sobre el tema, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que el reordenamiento del corazón de la CDMX se encuentra en una “primera fase” en la que se prevé que unos 4 mil 500 comerciantes liberen las calles, y afirmó que 2026 será el año en que se logre esta tarea.

“Estamos esperando que más de 4 mil 500 comerciantes, liberen las calles en esta primera fase. Ya las demás fases serán en este año, pero 2026 será el año en que logremos el reordenamiento del Centro Histórico. Esa es la gran tarea que le toca a la Secretaría de Gobierno, porque todos sabemos que no es nada sencillo. Sin embargo, hay disposición; y liberar de las calles, a 4 mil 500 comerciantes es mucho”, dijo.

Afirmó que hasta ahora se ha liberado la Plaza Pino Suárez, algunas calles que rodean el Zócalo hacia el oriente, las calles perpendiculares al Zócalo rumbo a Lázaro Cárdenas, así como avenida Juárez.

dmrr/cr