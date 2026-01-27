Este jueves la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México se reunirá para formalizar y activar, ahora sí, el micrositio para que personas y Asociaciones puedan inscribirse y participar en un gran foro general, que se realizará el 13 de febrero, con miras a construir la legislación en materia de refugios para animales.

El pasado domingo se había anunciado la activación del micrositio en la página web del Congreso local, pero esto no ocurrió, pues antes tenía que existir un acuerdo en la Comisión.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero, confirmó que será este jueves cuando se reúnan para anunciar el micrositio y el calendario para el foro general y otros cuatro foros temáticos que habría para la construcción de esta legislación.

“Vamos a sesionar el día jueves para anunciar el calendario y el micrositio, tema que me han preguntado mucho”, dijo durante la reunión plenaria del PVEM.

Los cuatro foros temáticos se realizarán el 27 de febrero, sobre las condiciones de operación de los albergues y refugios; 13 de marzo sobre definición, tipología y criterio de ubicación de los albergues; 27 de marzo acerca de la creación del padrón de albergues; y el 10 de abril sobre mecanismos de apoyo y fortalecimiento para estos lugares.

