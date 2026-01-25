El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Manuel Talayero, informó que ayer se habilitó un micrositio en la página web del Poder Legislativo local para que cualquier persona o asociación se registre y participe en un gran foro general animalista que se realizará el próximo 13 de febrero, con miras a construir una Ley de Refugios para Animales en la Ciudad.

Precisó que este será ejercicio de parlamento abierto que busca escuchar todas las voces para construir una regulación que proteja el bienestar animal y respalde a quienes dedican su vida a esta causa.

“Vamos a escuchar a todos: a rescatistas, a organizaciones de la sociedad civil, a autoridades, especialistas y a la ciudadanía en general. Se abre el micrositio que tiene como objetivo, primero, el poderse inscribir a un foro que habrá de manera general el 13 de febrero, pero aquellas personas que no puedan ir a ese foro, el mismo micrositio nos da la oportunidad de anexar o mandar nuestra propuesta”, dijo durante La Chilanguera de este domingo.

Asimismo, detalló que realizarán cuatro foros temáticos más: el 27 de febrero sobre las condiciones de operación de los albergues y refugios; 13 de marzo sobre definición, tipología y criterio de ubicación de los albergues; 27 de marzo acerca de la creación del padrón de albergues; y el 10 de abril sobre mecanismos de apoyo y fortalecimiento para estos lugares.

Al respecto, el diputado local de Morena, Paulo García, subrayó que no existe ningún elemento que acelere ni imponga nada en este proceso: "El objetivo es construir un amplio consenso", señaló y adelantó que se invitará a animalistas, titulares de refugios y rescatistas a sumarse al diálogo.

Por su lado, la diputada morenista Judith Vanegas destacó que desde el gobierno se está viendo de manera amplia el bienestar de los animales, y que existe un interés genuino tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes tienen un amor genuino por los animales.

