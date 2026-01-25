La alcaldía Benito Juárez informó que no se realizarán de manera simultánea el partido de futbol entre América vs Necaxa en el estadio de Ciudad de los Deportes, y el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros ‘La México’ este 31 de enero.

Lo anterior, a decir de la alcaldía, para generar condiciones que permitan una convivencia sana, ordenada y segura entre vecinos y el público asistente a los eventos masivos que tienen lugar en la colonia Ciudad de los Deportes.

De esta manera, el partido de futbol se efectuará a las 16:00 horas y el concierto de Kanye West a las 20:00 horas.

Lee también Alertan por frío en Tlalpan; presentará temperatura de hasta 4 grados

Esta decisión, dijo la alcaldía, responde al interés del alcalde Luis Mendoza de priorizar en el bienestar de vecinos de la zona, garantizar la seguridad y el orden, tal como se hizo en 2025 y, durante este 2026, se mantendrá la misma dinámica.

“Con la finalidad de minimizar el impacto que tendrá para los vecinos de la zona la celebración de estos eventos, y garantizar la seguridad de los asistentes, como ocurrió con todos los eventos del 2025, diseñamos un operativo especial: en logística, seguridad, Protección Civil, Vía Pública, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana y Servicios Médicos”, afirmó el alcalde.

Alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza (25/01/2026). Foto: Especial

Preparan Código QR para vecinos

Con la implementación del operativo, la demarcación demuestra estar preparada para atender cualquier contingencia que pudiera suscitarse, pues, se estima tener una afluencia aproximada de 70 mil personas. Además, se mantendrá una estrecha coordinación entre los elementos de Blindar BJ360° y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se implementará el uso de un Código QR, para permitir a los residentes de la zona un acceso vehicular fluido.

Lee también “Sin Refugio no hay Mundial”; animalistas a favor del Refugio Franciscano toman las calles de la CDMX

“A partir de este evento comenzará a funcionar un sistema de verificación vehicular que estamos desarrollando. Es un Código QR para cada auto, que tiene como finalidad permitir el acceso fluido de los vecinos a sus colonias y restringir el paso de vehículos que no pertenecen a la zona, con eso evitaremos el ´franeleo´”, señaló Mendoza Acevedo.

Asimismo, personal de Participación Ciudadana estará en la zona desde las primeras horas del día orientando a los vecinos respecto al tema de horarios, accesos y salidas de las colonias aledañas. Por su parte, el equipo de Servicios Urbanos mantendrá un operativo progresivo de limpieza y recolección de basura.

El alcalde Luis Mendoza pidió a la comunidad mantenerse informada en las redes sociales de la alcaldía Benito Juárez para conocer información sobre acciones viales y otras medidas que se lleven a cabo el día 31 de enero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv