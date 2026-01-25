Más Información
“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en la alcaldía Tlalpan.
Lo anterior porque se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del lunes 26 de enero de 2026.
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Lee también Incendio de pastizales en límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán; humo se observa a kilómetros
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]