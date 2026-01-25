Más Información
Nezahualcóyotl, Méx.- Un incendio de pastizales se registró en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, lo que alertó a los cuerpos de emergencia de ambas demarcaciones.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl, quienes realizaron labores para sofocar el fuego y evitar su propagación hacia zonas habitadas.
Debido a la intensidad del incendio y a las condiciones de aire, una columna de humo negro y gris fue visible a varios kilómetros a la redonda.
Autoridades de emergencia exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, cerrar puertas y ventanas, y evitar actividades al aire libre mientras persistan las condiciones de humo en la zona.
