La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a tres adolescentes presuntamente responsables del asesinato de dos personas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes intentaron huir.

Señaló que durante la detención se hirió a uno de los adolescentes, debido a que intentó agredir a un elemento, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Indicó que el asesinato se dio en las calles Nogal y San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, donde los sujetos dispararon con arma de fuego a dos hombres de 47 y 62 años, quienes fallecieron.

En un comunicado, la dependencia refirió que , por ello, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, informaron a los oficiales a través de la frecuencia de radio, de dos personas lesionadas en dicha colonia.

Agregó que a través del videoreplay se observó cuando los probables responsables se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta color verde, la cual circulaba en sentido contrario por la calle Nogal, por ello, los monitoristas del C2 Centro realizaron un cerco virtual, mientras que los oficiales en campo iniciaron la persecución.

Indicó que se ubicó a los probables implicados en el Callejón de Cano, a espaldas del Corralón de Fresno, de la colonia Atlampa, donde les marcaron el alto, sin embargo uno de los jóvenes que portaba un arma de fuego realizó disparos en su contra mientras trataba de brincar una reja, por lo que, al ver en riesgo su vida, un policía repelió la agresión e hirieron a uno de ellos.

Tras controlar la situación y darle alcance a los tres sujetos, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al punto, atendieron al lesionado de 15 años de edad y lo trasladaron a un hospital, bajo custodia policial, debido a que tenía una herida de bala en el abdomen.

Además, los otros dos jóvenes, también menores de edad, junto con la motocicleta y el arma de fuego aseguradas, informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, quien determinará su situación jurídica.

Mencionó que los dos oficiales que repelieron la agresión, fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya inició la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos.

