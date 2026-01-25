En el primer Día del Bombero y la Bombera en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la labor de los mil 800 vulcanos de la capital, quienes realizan alrededor de 19 mil servicios al año.

Indicó que, desde rescatar a algún gatito hasta el rescate de familias enteras en incendio, su labor no tiene comparación.

"Su sacrificio no tiene comparación. Trabajan todos los días, enfrentan todo tipo de inclemencias, se esfuerzan, arriesgan la vida y toman decisiones en momentos críticos. Decisiones que impactan directamente en la vida de millones de personas", dijo la mandataria capitalina durante el 170 Aniversario de la institución.

Aseguró que cada mujer y hombre que integra esta institución demuestra una gran fuerza y determinación que "sólo podemos reconocer con profunda admiración y respeto".

Clara Brugada recordó que esta será la segunda generación de mujeres que encabezarán células operativas, tomando un papel esencial dentro de la institución.

El director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que esta institución ha cumplido siempre y combatido "estoicamente a los terribles incendios que han marcado esta capital y sus alrededores".

"Ha rescatado vidas entre, con humildad las bomberas y los bomberos han dado la mano a quienes siempre ha necesitado la población, la gente, el pueblo", mencionó.

El jefe vulcano destacó que actualmente el HCB está a la vanguardia con diversos convenios con universidades, para capacitar y reforzar los mecanismos de especialización.

