Con motivo de su 170 aniversario, el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México llevará a cabo un desfile conmemorativo en punto de las 10:00 horas.

Se prevé que parta desde la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, y llegue hasta el Monumento a la Revolución.

Por ello, el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó que las vialidades cerradas serán calle 20 de Noviembre, Avenida Juárez y el las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Por lo que recomendó utilizar como vias alternas Avenida de los Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Doctor Río de la Loza, Avenida Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier.

