Con motivo de su 170 aniversario, el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México llevará a cabo un desfile conmemorativo en punto de las 10:00 horas.

Se prevé que parta desde la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, y llegue hasta el Monumento a la Revolución.

Lee también Sismos de enero: Alerta amarilla para la prevención

Por ello, el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó que las vialidades cerradas serán calle 20 de Noviembre, Avenida Juárez y el las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Por lo que recomendó utilizar como vias alternas Avenida de los Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Doctor Río de la Loza, Avenida Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier.

