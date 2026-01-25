Ante el brote de sarampión que se registra a nivel nacional, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamó a las autoridades sanitarias para que se dote de vacunas a las niñas y niños que asisten a los 17 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) ubicados en la demarcación.

Indicó que en Miguel Hidalgo se tienen registrados cuatro casos en distintas colonias de la alcaldía; sin embargo, dijo, debido a la alta afluencia de población flotante que diariamente transita por la demarcación, es indispensable reforzar las medidas preventivas. Por ello, solicitará la instalación de filtros sanitarios en todas las escuelas de la alcaldía, a fin de evitar la propagación del virus.

“Hay un brote de sarampión en el país y es muy importante que estemos atentos y tomemos previsiones. Revisen la cartilla de vacunación de sus hijas e hijos y, si no cuentan con la vacuna, acudan a vacunarlos. Si presentan síntomas como fiebre o ronchas, llévenlos de inmediato al médico. Solicitaré a todas las escuelas que instalen filtros sanitarios y haremos lo propio en nuestros CENDIS. Además, pediré a la autoridad sanitaria que nos proporcione las vacunas necesarias para que todas las niñas y niños de los CENDIS cuenten con esta protección”, señaló.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a las y los vecinos de entre 10 y 49 años a acudir a vacunarse, así como a los padres y madres de familia a observar cualquier síntoma en sus menores y acudir a las instituciones de salud, sean o no derechohabientes, para su atención e inmunización contra esta enfermedad altamente contagiosa.

“Hay que estar atentos y tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta enfermedad se siga propagando”, concluyó.

