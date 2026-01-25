El Gobierno de la Ciudad de México declaró el 4 de febrero de cada año como el Día de las Personas Trabajadoras de Limpia.

A través de una publicación en la Gaceta Oficial capitalina este decreto entró en vigor, por lo que el próximo 4 de febrero se celebrará el primer día de las y los trabajadores de limpia.

El decreto establece que el gobierno local, las alcaldías y los organismos autónomos locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán actividades para la difusión y conmemoración de este día, en reconocimiento a la labor fundamental que realizan en beneficio de la comunidad y del medio ambiente de la Ciudad de México.

En noviembre, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para declarar al 4 de febrero como el Día del Trabajador de Limpia. Al fundamentar el dictamen, el diputado Juan Rubio Gualito aseguró que “las personas trabajadoras de limpia mantienen nuestras calles, espacios públicos, infraestructura urbana y vialidades en condiciones dignas para quienes habitamos esta ciudad”.

Agregó que reconocer su labor en un día especial al año busca sensibilizar a la sociedad e impulsar mejores condiciones laborales: “envío un caluroso y muy sentido saludo a todas y todos mis compañeros de limpia, del cual, repito, soy un integrante más”.

