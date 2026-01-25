Vecinos de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, pidieron atender el funcionamiento de cámaras de vigilancia, los puntos ciegos en su campo de visión y el mantenimiento a luminarias en diferentes calles de la zona.

A través de un recorrido realizado la tarde del sábado, con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la demarcación, habitantes caminaron por diversos puntos de la colonia para inspeccionar la operación del sistema de videovigilancia.

Abigail Martínez, una de las representantes vecinales, explicó que, debido a varios incidentes en la zona, solicitaron a las autoridades de la SSC y de la alcaldía una reunión para tratar los temas señalados.

“La falta de videovigilancia en puntos ciegos que creemos que existen en la colonia, cuadras donde se han reportado ilícitos, donde incluso ha habido enfrentamientos y hasta muertes, justo por el clima propicio que se da para la delincuencia, porque además esto va aunado con que no hay luminarias”, explicó.

Otro de los temas que pidieron revisar, es la atención a personas en situación vulnerable.

Los colonos también dijeron que la información que hay en los chats vecinales, podría estar siendo compartida con dueños de negocios que son denunciados por alguna presunta falta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL