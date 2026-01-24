Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Tribunal ratifica medidas cautelares contra Andrea Chávez; es acusada de actos anticipados de campaña

Julio César Chávez Jr. vs Ángel Julián: Horario y transmisión para ver la pelea EN VIVO HOY

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

El domingo 25 de enero se llevará a cabo el primer desfile con motivo de la conmemoración del ; la cita es en el Zócalo capitalino a las 8:30 de la mañana.

El evento también busca celebrar el .

El desfile partirá del Zócalo capitalino y tomará la calle 5 de Mayo hasta llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas.

Posteriormente avanzará por avenida Juárez, cruzará el Paseo de la Reforma y finalizará en el Monumento a la Revolución, informó Bomberos de la Ciudad de México.

El pasado 2 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México declaró el 25 de enero como del Día de la Bombera y el Bombero en la Ciudad de México, como un reconocimiento a la labor que realizan los “vulcanos”.

