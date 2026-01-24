El domingo 25 de enero se llevará a cabo el primer desfile con motivo de la conmemoración del Día de la Bombera y el Bombero en la Ciudad de México; la cita es en el Zócalo capitalino a las 8:30 de la mañana.

El evento también busca celebrar el 170 aniversario de la creación de la institución.

El desfile partirá del Zócalo capitalino y tomará la calle 5 de Mayo hasta llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas.

Leer también: ¡Ya es oficial! Cada 12 de abril será "Día de los seres sintientes" en CDMX; buscan reforzar protección y profundizar conciencia pública

Posteriormente avanzará por avenida Juárez, cruzará el Paseo de la Reforma y finalizará en el Monumento a la Revolución, informó Bomberos de la Ciudad de México.

El pasado 2 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México declaró el 25 de enero como del Día de la Bombera y el Bombero en la Ciudad de México, como un reconocimiento a la labor que realizan los “vulcanos”.

