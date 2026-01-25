Los temblores de los pasados 2 y 16 de enero recordaron a la población que la Ciudad de México es una zona de alta sismicidad y que la alerta puede sonar lo mismo a las 7:58 de la mañana o a las 00:42 de la madrugada.

Por ello, autoridades y especialistas advirtieron que es necesario reforzar la cultura de prevención en la capital, y tomar medidas, principalmente, antes de un movimiento telúrico.

Crear planes familiares, realizar diagnósticos estructurales de viviendas y llevar a cabo simulacros en casa, son algunos de los factores que pueden hacer la diferencia, coincidieron.

Lee también Clara Brugada y Claudia Sheinbaum inauguran Hospital Regional 25 en Iztapalapa; resultó dañado tras sismo de 2017

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Vanegas, aseguró que antes de un sismo es importante contar con un plan familiar para saber cómo actuar y para ello, comentó, el primer paso es prevenir que estructuralmente la vivienda no corra un riesgo mayor con alguna afectación previa.

“Es importante saber si tenemos algún tipo de grieta o de falla. ¿Tenemos algún tipo de problemas en nuestra casa que tengamos que arreglar previamente a un sismo o todo está bien? No debemos esperarnos a que venga el sismo y a ver qué es lo que pasa”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria capitalina explicó que debe planearse si durante un sismo la vivienda será evacuada o no, dependiendo del piso en que se encuentre el inmueble.

Lee también Revisan 85 inmuebles en Cuauhtémoc tras sismo de 6.5 grados del pasado 2 de enero; evalúan riesgos estructurales

Detalló que del segundo nivel hacia abajo se debe salir, con calma, sin gritar y sin empujar, con un mínimo de tiempo de 20 segundos. Esto, indicó, con un punto de reunión definido previamente.

De un tercer piso hacia arriba, señaló, hay que quedarse dentro del inmueble y esperar a que pase el movimiento telúrico.

“Nunca ponerte ni en cubos de escaleras, ni ascensores. Nunca ponerte debajo de libreros ni frente a los ventanales. Es necesario buscar el punto de menor riesgo al interior de tu vivienda, que normalmente es la columna principal del edificio donde tú estás, y hay que localizarlo antes de un sismo”, recomendó la titular de la SGIRPC.

Agregó también que se tiene que reflexionar qué va a pasar con los adultos mayores, las mascotas, con las personas con discapacidad que no pueden salir. “¿Quién se va a hacer cargo y cómo nosotros nos distribuimos entre los vecinos las tareas?”.

Lee también ¿Qué hacer ante el sonido de la alerta sísmica? Clara Brugada recuerda medidas de prevención

Myriam Urzúa comentó que también es necesario contar con una mochila de vida, equipada con lo necesario para sobrevivir durante dos días, por lo que debe contener agua y latas de atún.

Dijo que debe incluir un silbato para ser encontrados en caso de colapso de una estructura; además de un USB con los documentos necesarios para identificarse como ciudadano.

“También queremos que estén sus llaves de la casa, las de su coche, que esté la factura de su automóvil —escaneada—; que esté el título de propiedad de su vivienda, el acta de nacimiento, si es posible de él y de su familia”, ejemplificó.

Lee también Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular y cómo arreglarlo

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local especificó que al final es importante revisar la vivienda, ver que todo funcione y “sobre todo reflexionar sobre todas las cosas que no hiciste”.

Identificar riesgos también en la calle

En entrevista con este diario, el director General del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, refirió que antes de un sismo es importante hacer simulacros familiares para identificar cuáles son los puntos de seguridad en la calle, si es que se decide salir porque la vivienda se encuentra de un tercer piso hacia arriba.

Detalló que, en caso de salir, es necesario localizar un punto de encuentro donde no haya alumbrado público o no estar debajo de algún objeto, incluyendo semáforos, “cualquier objeto que pueda desprenderse”.

Lee también Habrá cambios en la alerta sísmica del celular; ¿cómo la recibirás?

Puntualizó que lo más importante es que los simulacros se tomen con seriedad. “Es importante que los simulacros no sean simulaciones desde mi punto de vista, los simulacros los tenemos que tomar con mucha seriedad”, dijo Pérez Cova.

El jefe vulcano comentó que, una vez concluido el movimiento telúrico, es importante solicitar una revisión en caso de que se detecte un olor a gas, por más ligero que sea. En este caso, además, pidió no activar ningún interruptor, pues si se realiza un chispazo en el ambiente, puede generar una deflagración.

“Ubicar el espacio donde puede haber riesgo y llamen al 911 o directamente a Bomberos, ahora que estamos en redes sociales. Ahí nos pueden activar para hacer una revisión”, dijo.

Lee también ¿Se puede desactivar la alerta sísmica del celular?

Aceptar que México es un país sísmico y estar prevenidos

El doctor en Geofísica del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Miguel Valdés, señaló que México es un país altamente sísmico y que un temblor podría ocurrir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. “No hay una razón clara, temporalidad ni factor que lo condicione”.

Expuso que, prueba de ello, es que en 2025 se registraron cerca de 35 mil sismos en todo el país, con un promedio de 109 diarios.

Mencionó que sólo del sismo de magnitud 6.5 del pasado 2 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, se han registrado 4 mil 500 réplicas, incluida la del 16 de enero en la madrugada, la cual activó la alerta sísmica.

Comentó que las réplicas de un evento principal pueden extenderse hasta por un año, pero previó que las del 2 de enero continúen máximo un mes más, por su carácter superficial de menos de 30 kilómetros de profundidad.

Lee también ¿Por qué sigue temblando en San Marcos, Guerrero?; esto se sabe de la zona sísmica

“(En México) es difícil tener alguna forma de decir que va a temblar, lo que es mejor sería aceptar que vivimos en un país sísmico que, de vez en cuando, ocurren sismos grandes e importantes y que por esta razón vale la pena estar prevenidos y preparados, tanto las autoridades como la misma población”, reflexionó.

En este sentido, el académico llamó a los capitalinos a estar preparados con conciencia estructural de sus viviendas, tanto territorialmente como en paredes y fachadas.

Abundó que es importante conocer en qué zona sísmica se encuentran las viviendas.

“Si vivimos en la Ciudad de México existe el Atlas Nacional de Riesgos que nos puede indicar en qué zona sísmica vivimos, hay terreno duro y hay terreno blando en la zona centro”, afirmó.

Lee también ¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Carlos Miguel Valdés expuso que se necesita saber cuándo se construyó el edificio o casa y cuál ha sido el mantenimiento que se le ha dado, así como identificar zonas seguras.

Aconsejó identificar visualmente pequeñas fisuras que hay en las paredes y marcarlas con lápiz entre paréntesis, para conocer su distancia y espesor, así como poner la fecha en alguna libreta.

“Porque si después de que tiembla regresamos a revisar ese punto y si esta pequeña fisurita se ha movido, quiere decir que el sitio responde ante la acción de un sismo y nos está indicando de alguna manera un punto débil”, añadió.

Lee también Iztapalapa, el peligro de vivir entre grietas y taludes

Subrayó que es importante contar con zapatos cómodos a la mano para moverse en la calle, entre vidrios o escombros si se llegan a derrumbar algunas estructuras.

Llamó también a practicar una y otra vez entre familia cuál será el punto de reunión y el plan, además de entender que lo más seguro es que no habrá señal de celular.

“O si los recogemos (a los hijos) decirles: probablemente nos tardemos más de una hora porque probablemente no tendremos semáforos y habrá que caminar”, dijo.

Lee también ¿Se activará la alerta sísmica en la CDMX por el simulacro en Colima?

Los simulacros seguirán en la Ciudad de México y el próximo será el 18 de febrero a las 11:00 horas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que habrá tres ejercicios de este tipo durante 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Tenemos que estar muy, muy preparados”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr