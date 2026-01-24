Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió al lanzamiento de la Escuela Municipalista de Morena.
Este sábado visitó el estado de Morelos y posteó que formar buenos gobiernos empieza por compartir el conocimiento y ponerlo al servicio de la gente.
“En el lanzamiento de la Escuela Municipalista de Morena hablamos de cómo gobernar con visión humanista, con prosperidad compartida y con las mismas herramientas para transformar desde el municipio más pequeño y hasta todo el país”, indicó en redes sociales.
Remarcó que cuando hay preparación, compromiso y valores, “las políticas públicas cambian vidas, de eso se trata, de aprender, organizarnos y gobernar mejor, siempre cerca del pueblo”.
