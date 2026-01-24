Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

La jefa de Gobierno, , acudió al lanzamiento de la .

Este sábado visitó el estado de Morelos y posteó que formar buenos gobiernos empieza por compartir el conocimiento y ponerlo al servicio de la gente.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada acudió al lanzamiento de la Escuela Municipalista de Morena. Foto: Especial.
“En el lanzamiento de la Escuela Municipalista de Morena hablamos de cómo gobernar con visión humanista, con prosperidad compartida y con las mismas herramientas para transformar desde el municipio más pequeño y hasta todo el país”, indicó en redes sociales.

Remarcó que cuando hay preparación, compromiso y valores, “las políticas públicas cambian vidas, de eso se trata, de aprender, organizarnos y gobernar mejor, siempre cerca del pueblo”.

