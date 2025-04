Organizado por el Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), este martes 29 de abril a las 11:30 de la mañana, hora del Centro de México, se hará el Primer Simulacro Nacional 2025.

Sin lugar a dudas, dicho ejercicio es necesario ante un sismo de gran magnitud, como los del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Además de contribuir a la cultura de la protección civil y fortalecer la capacidad de reacción de las brigadas de rescate.

Frente a alguna eventualidad, como un incendio, terremoto o tsunami, es escencial tener lista una mochila de emergencia, de acuerdo con las autoridades, esto es lo que debe contener,

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, una mochila para casos de desastre debe contener los siguientes objetos:

Artículos de primera necesidad

Elementos de atención médica

Objetos personales

Herramientas

Dentro del primer grupo están el agua embotellada, los alimentos enlatados y el papel de baño. El segundo consiste en el botiquín de emergencia. En el tercero hay copia de las llaves de la casa, dinero en efectivo, documentación oficial en formato físico y soporte digital (Memoria USB), y fotos de las y los integrantes de la familia en caso de extravío. Y en el cuarto están los cerillos, el encendedor, la linterna y una radio de baterías.

Si cuentas con mascotas, se aconseja comprender comida, collar y correa. "Inclúyela en tu auto, hogar, trabajo y lugares donde esté a tu alcance. Nunca se sabe qué papel viviremos cuando se presente una emergencia", concluye la CNPC.

Primer Simulacro Nacional 2025

El Primer Simulacro Nacional 2025 fue anunciado por las autoridades la mañana del pasado jueves 20 de marzo, en otras palabras, con más de un mes de anticipación con la finalidad de que la ciudadanía esté al tanto.

En concordancia con la campaña de difusión llevada a cabo en la página de internet y en sus cuentas de redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el caso de la Ciudad de México (CDMX) se empleará una hipótesis de sismo con epicentro el municipio de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, y magnitud de 8.1 grados.

Dicha dependencia aconseja a la población asignar responsabilidades a cada miembro de la familia, hacerle caso a las brigadas de protección civil e identificar las rutas de evacuación de los lugares. Recuerda, al escuchar la alarma sísmica no corras, no grites, no empujes; conserva la calma.

