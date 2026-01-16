¿Por qué sigue temblando en San Marcos, Guerrero?; esto se sabe de la zona sísmica

La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud 5.3 con un epicentro ubicado a 19 kilómetros al sureste del municipio de San Marcos en el estado de Guerrero y una profundidad de 10 kilómetros, lo que sorprendió a gran parte de los habitantes en el centro y sur del país, incluida la capital mexicana.

Este suceso ha provocado gran inquietud en la población mexicana, pues, a tan solo catorce días del sismo de magnitud 6.5 ocurrido la mañana del 2 de enero, la tierra vuelve a sacudirse una vez más. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SMN), hasta la mañana de este viernes, se han registrado 4 mil 700 réplicas de aquel sismo.

Segundos antes de percibirse el movimiento, se activaron las alertas sísmicas de los altavoces en la capital y en los teléfonos celulares. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que no se han reportado daños ante el movimiento sísmico y señaló que se activaron los protocolos de revisión correspondientes.

Sismo de este viernes 16 de enero. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Por qué sigue temblando en San Marcos?

De acuerdo con un reporte especial del Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM, la alta actividad sísmica en Guerrero se debe a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica en la costa del pacífico mexicano, donde la primera (placa oceánica) se introduce por debajo de la segunda (placa continental), produciendo un fenómeno conocido como subducción.

El punto de encuentro entre ambas placas se extiende desde Jalisco hasta Chiapas, concentrando la mayor actividad tectónica en el lugar. No obstante, en el caso de San Marcos, los sismos y réplicas no se deben únicamente a este caso aislado, sino al reajuste natural de la corteza terrestre tras una ruptura importante, donde la energía se acumula durante años y se libera a través de sismos perceptibles, réplicas o sismos lentos.

¿Cómo se relaciona con la Brecha Sísmica de Guerrero?

Este fenómeno también se relaciona con una de las zonas sísmicas más estudiadas por la comunidad científica: la Brecha Sísmica de Guerrero. Este segmento ubicado a lo largo de Costa Grande frente al océano pacífico se ha mantenido en vigilancia debido a su alta actividad tectónica y ha convertido al estado costero en el receptor del 25% de la sismicidad que se registra en el país.

En el estado de Guerrero converge el límite de la placa Cocos y la placa de Norteamérica. Foto: Servicio Sismológico Nacional

La brecha tiene una longitud de 230 kilómetros y un ancho de 80 kilómetros, extendiéndose desde el sur de Acapulco hasta la localidad de Papanoa. Este punto ha sufrido de múltiples sismos de gran magnitud a lo largo del tiempo, principalmente entre 1899 y 1911, periodo en el que se suscitaron por lo menos cuatro sismos importantes. Sin embargo, hasta el día de hoy esta zona no ha vuelto a presentar un evento mayor de magnitud 7.

¿Por qué no ha ocurrido un evento de mayor magnitud?

Según lo compartido por el reporte del SSN, conforme pasa el tiempo, más cerca se encuentra el sur del país de la ocurrencia de un sismo grande en la zona de la Brecha de Guerrero, debido a la falta de liberación de energía acumulada en el lugar. "A medida que pasa el tiempo en una región en donde no ha ocurrido un sismo, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno", señala.

Esto ha alertado a la comunidad científica, pues, su cercanía con la Ciudad de México podría provocar daños importantes en el Valle Metropolitano de México. La razón principal por lo que esto no ha ocurrido, señala el sitio web SkyAlert, es debido a la identificación de los llamados sismos lentos o silenciosos, los cuales no son tan perceptibles y liberan la energía acumulada de manera gradual.

