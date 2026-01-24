El primer domingo de febrero de cada año, se celebrará en la Ciudad de México, el Día del Pulque.

En diciembre pasado el congreso de la aprobó la nueva disposición que ayer fue publicada en la Gaceta Oficial para oficializarla.

En el documento se expone que el gobierno capitalino, las alcaldías y los organismos autónomos en el ámbito de su competencia y conforme a su suficiencia presupuestal promoverán actividades de reconocimiento público para la difusión, conmemoración y valoración de la diversidad cultural del día del pulque en la Ciudad de México.

Foto: Rancho La Gaspareña

La propuesta de reconocer el Día del Pulque en la Ciudad de México fue del diputado Ernesto Villarreal Cantú del Partido del Trabajo con el objetivo de reconocer la labor del tlachiquero, fortalecer la economía rural que abastece a la capital y defiende al maguey, pieza clave para el equilibrio ecológico del país.

