Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

El primer domingo de febrero de cada año, se celebrará en la Ciudad de México, el .

En diciembre pasado el congreso de la aprobó la nueva disposición que ayer fue publicada en la para oficializarla.

En el documento se expone que el gobierno capitalino, las alcaldías y los organismos autónomos en el ámbito de su competencia y conforme a su suficiencia presupuestal promoverán actividades de reconocimiento público para la difusión, conmemoración y valoración de la diversidad cultural del día del pulque en la Ciudad de México.

Leer también:

Foto: Rancho La Gaspareña
Foto: Rancho La Gaspareña

La propuesta de reconocer el Día del Pulque en la Ciudad de México fue del diputado Ernesto Villarreal Cantú del Partido del Trabajo con el objetivo de reconocer la labor del tlachiquero, fortalecer la economía rural que abastece a la capital y defiende al maguey, pieza clave para el equilibrio ecológico del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]