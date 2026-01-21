La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES) ha dado a conocer que este miércoles 21 de enero se realizará un simulacro por sismo en el estado de Colima en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Por lo anterior, y con el objetivo de realizar este ejercicio preventivo, se activará la alerta sísmica de forma manual, solo en Colima, lo que no implica la activación de la alerta en otras entidades del país, ni a través de los dispositivos celulares.

“Es importante señalar que, el simulacro en mención, así como la activación de la alerta sísmica para esa entidad, se llevará a cabo a solicitud expresa de las autoridades locales de Colima, por lo que sus resultados son estrictamente responsabilidad de la entidad solicitante”, señaló la Secretaría.

Ante esto, la dependencia capitalina llamó a la ciudadanía a permanecer atentos a la información que se difunda a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, así como a mantener actualizados sus protocolos internos por medio del Plan Familiar para la Prevención de Riesgos.

