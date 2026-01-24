Como en “All of the Ligths”, todos los reflectores se encienden para Kanye West, quien se presentará en México el próximo 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros México.

El rapero estadounidense regresa al país tras casi dos décadas de ausencia con su Ye Live. Y si no alcanzaste boleto, hay buena noticia: ambos conciertos serán transmitidos vía streaming.

¿Dónde será la transmisión?

La plataforma Vix Premium confirmó este 24 de enero que será la encargada de llevar la experiencia del evento directamente a tu casa. Cada concierto será único, por lo que tendrás que adquirir la transmisión por día o el paquete para ambos días.

¿Dónde comprar la transmisión?

Los accesos se pueden adquirir en la página oficial de Ye, donde se ofrecen los distintos paquetes de streaming para sus conciertos en la Ciudad de México.

Los boletos para cada noche tienen un costo de 25 dólares, mientras que el paquete para ambos conciertos tiene un precio de 35 dólares, lo que representa un ahorro del 30%.

El sitio describe la experiencia como algo más que un simple concierto: “No es solo un concierto; es una historia sonora”.

El último show de Kanye en México fue en 2008, durante la gira Glow in the Dark. Ahora promete un espectáculo de gran escala.