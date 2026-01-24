Más Información

He estado enferma y encontrarme con ustedes es como llegar al cielo: Elena Poniatowska

He estado enferma y encontrarme con ustedes es como llegar al cielo: Elena Poniatowska

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

33 años de Fundación UNAM

33 años de Fundación UNAM

Como en “All of the Ligths”, todos los reflectores se encienden para , quien se presentará en México el próximo 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros México.

El rapero estadounidense regresa al país tras casi dos décadas de ausencia con su Ye Live. Y si no alcanzaste boleto, hay buena noticia: ambos conciertos serán transmitidos vía streaming.

¿Dónde será la transmisión?

La plataforma Vix Premium confirmó este 24 de enero que será la encargada de llevar la experiencia del evento directamente a tu casa. Cada concierto será único, por lo que tendrás que adquirir la transmisión por día o el paquete para ambos días.

¿Dónde comprar la transmisión?

Los accesos se pueden adquirir en la, donde se ofrecen los distintos paquetes de streaming para sus conciertos en la Ciudad de México.

Los boletos para cada noche tienen un costo de 25 dólares, mientras que el paquete para ambos conciertos tiene un precio de 35 dólares, lo que representa un ahorro del 30%.

El sitio describe la experiencia como algo más que un simple concierto: “No es solo un concierto; es una historia sonora”.

El último show de Kanye en México fue en 2008, durante la gira Glow in the Dark. Ahora promete un espectáculo de gran escala.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]