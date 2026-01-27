Diputados locales del PVEM no ven una alianza con Morena; mientras que la coordinadora guinda, Xóchitl Bravo, confirma que seguirán unidos.

Durante la plenaria de los diputados locales del PVEM, se tocó el tema de su alianza con Morena, y Jesús Sesma, líder del partido en la Ciudad, dijo que no pueden visualizar una alianza per se con Morena, y que lo sucedido hace unos meses cuando diputados abandonaron la bancada ecologista para integrarse a Morena, es un signo de alerta.

“No podemos ya visualizar alianzas per se, eso no va a suceder, y lo que pasó en el Congreso hace algunos meses es una alerta porque las personas que se comprometieron con el partido, que firmaron con el partido y que están en todo su derecho de salirse, pero sí había un compromiso y sí había algo que nos sentamos y acompañamos en esa alianza que construimos en su momento”, aseveró el legislador.

Al respecto, Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, quien también acudió a esta plenaria, expuso que su alianza con el PVEM continuará. “Que se queden con las ganas quien piensa que no va a pasar, porque vamos a seguir juntas y juntos, porque ya aprendimos que, en unidad, las cosas pasan y pasan para bien; no de los partidos, de la gente”.

En la plenaria, Jesús Sesma dio a conocer que durante el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la III Legislatura del Congreso local, la bancada del Partido Verde presentará 57 iniciativas y 37 puntos de acuerdo, organizados en cuatro ejes: medio ambiente y bienestar animal; seguridad y justicia; economía y desarrollo económico; y bienestar social.

dmrr/cr