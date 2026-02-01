Este domingo en la Ciudad de México se celebra el Día del Pulque.

Fue en diciembre de 2025 cuando el pleno del Congreso capitalino aprobó decretar el primer domingo de febrero de cada año como el ‘Día del Pulque en la Ciudad de México’.

Para celebrar este día, representantes de diversas pulquerías acudieron a las escalinatas del Congreso de la Ciudad para hablar de la importancia de esta bebida, y para compartir un trago con diputados.

Algunas legisladoras, al recibir su vaso de curadito, no pudieron ocultar sus muecas, pues tal vez no están familiarizadas con esta bebida ancestral o tal vez preferían de otro sabor.

Al respecto, el diputado del PT Ernesto Villareal subrayó que el pulque es un símbolo de identidad, resistencia cultural y sustento económico para miles de familias productoras de México.

De igual forma, explicó que su elaboración representa conocimientos transmitidos de generación en generación y forma parte esencial de la historia prehispánica y popular. “El pulque es una expresión de nuestra riqueza cultural y del trabajo del campo. Defenderlo es también defender a las comunidades que lo producen y preservar nuestras tradiciones frente a la homogeneización cultural”, expresó.

Villarreal Cantú hizo un llamado a impulsar políticas públicas que fortalezcan a los pequeños productores de maguey y pulque, promuevan su comercialización justa y fomenten el reconocimiento de esta bebida como un elemento clave del patrimonio cultural mexicano.

Asimismo, resaltó la necesidad de combatir los estigmas que históricamente han rodeado al pulque y de revalorar su aporte nutricional, cultural y económico, especialmente en las zonas rurales.

