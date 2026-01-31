El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, visitó la Fundación John Langdon Down y destacó el trabajo altruista y de gran nivel que realizan para integrar a la sociedad a quienes viven con síndrome de Down.

Señaló que la Fundación John Langdon Down realiza un trabajo extraordinario, “en esta noble tarea estamos comprometidos a sumar todas y todos”, sostuvo el edil, quien fue invitado a un recorrido por las instalaciones de esta institución que se ubica en la demarcación.

“Nadie puede decirse ajeno a las tareas de inclusión, desarrollo e integración social como las que realiza esta noble fundación que, al conocer a detalle su compromiso con quienes viven con síndrome de Down, nos compromete a todos a sumar esfuerzos para brindar nuevas oportunidades de desarrollo para quienes aquí son atendidos y a sus familias”, comentó.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante su visita a la Fundación John Langdon Down (31/01/26). Foto: Especial

Acompañado por el personal de la Fundación, encabezado por su fundadora doña Sylvia G. Escamilla, el Alcalde y su esposa Rosy Romero, así como la directora general Pilar Mostalac, realizaron un recorrido por las instalaciones que se ubican en la calle de Selva, en la colonia Insurgentes Cuicuilco en donde recibieron una explicación de los servicios y atención que se brinda como servicios médicos y psicológicos, asesoría especializada y los programas especiales de terapia.

La maestra Sylvia G. Escamilla ofreció una explicación a detalle del compromiso por integrar a quienes viven con la condición del síndrome de Down y destacó, especialmente, los proyectos que han tenido éxito a lo largo de 54 años de trabajo que se han emprendido en la Fundación como la Escuela Mexicana de Arte Down o el Tres 21 Arte-Café en donde se emplean los egresados de la institución que los capacita, prepara y enseña a integrarse al mercado laboral.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, durante su visita a la Fundación John Langdon Down (31/01/26). Foto: Especial

“Estamos gratamente sorprendidos y muy emocionados por el trabajo tan noble que realizan maestras, educadoras, doctoras, especialistas en atención a la salud y el deporte, psicólogas y demás personal que forma parte de esta institución. Quiero manifestarle a todas las papás y mamás que acuden a la Fundación, así como a su personal y especialmente a la Maestra Sylvia, mi reconocimiento y el apoyo de esta administración para las acciones en las que podamos sumar”, comentó el alcalde .

