A esta imagen de madera de colorín, 51 centímetros de altura y ojos de cristal, que representa a Jesús en su etapa más tierna, los habitantes de la alcaldía Xochimilco le han construido casas enteras, la han cargado en brazos y le han agradecido cientos de milagros que, aseguran, les ha cumplido desde hace más de 400 años.

“Todavía no existe una palabra para decir qué significa el Niñopa para nosotros, pero si tenemos que decir algo, sería la fe y el alma del pueblo de Xochimilco”, dice Paulo César, quien este año forma parte de la Comisión de Seguridad encargada del resguardo de la imagen.

Desde el 2 de febrero de 2025 y hasta este Día de la Candelaria, cuando Daniel López, mayordomo actual del Niño del Lugar —significado de Niñopa en náhuatl—, Paulo César tiene la responsabilidad de vigilarlo, para que no sea dañado por quienes se acercan a venerarlo, muchas veces en medio de la euforia por verlo de cerca y tocarlo.

Relata que esta imagen, elaborada por talleristas de ebanistería del pueblo de San Bernardino hace más de cuatro siglos y entregada al último rey de Xochimilco, es tan delicada que su sola preservación implica un riesgo permanente.

“En cualquier momento se puede perder nuestra tradición y, con ella, nuestro sentido de pertenencia”, advierte.

Paulo César comenta que, por ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo restaura anualmente desde 1992, con los acabados exactos para que dure 365 días y no dañar su imagen.

Refiere que este año el Niñopa lo eligió para conformar esta Comisión de Seguridad, cuya tarea es cuidarlo durante sus traslados y en las hospederías, que son viviendas donde se queda un día para que más personas lo puedan conocer, con la condición de que no puede salir de la Ciudad de México.

“La gente se quiere acercar a besarlo, a pedirle milagros y a veces puede ser muy peligroso. Tenerlo es un honor, pero también implica mucha responsabilidad, porque tienes en las manos a uno de los símbolos más importantes de Xochimilco, o el más importante”, dice.

Iván Sosa, quien también conforma esta comisión de la mayordomía, platica que él fue elegido por esta imagen hace un año, cuando su mamá encontró una imagen del Niñopa y tiempo después una foto suya, las cuales puso juntas y nunca se imaginó que cuidaría a esta pieza un año después.