Día de la Candelaria: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 2 de febrero?; esto establece la LFT

El próximo lunes 2 de febrero se celebra en México el Día de la Candelaria. Esta fecha, dedicada a festejar la purificación de la Virgen, vestir al niño Dios y llevarlo a la iglesia a bendecir, también es célebre porque quienes encontraron al muñeco en la Rosca de Reyes deben invitar los tamales.

Sin embargo, este 2026 el 2 de febrero coincide con el primer puente del año. Aunque no suele ser una festividad feriada de ley normalmente, este año sí lo será, ya que coincide con la suspensión de actividades laborales por la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero, cuya fecha oficial se recorre al primer lunes de este mes.

Esto significa que el 2 de febrero entra en los días de descanso de 2026 oficialmente establecidos por la ley y por ello, en caso de ser laborados, deben remunerarse correctamente.

En México, el 2 de febrero se acostumbra comer tamales. Foto: Unsplash.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 2 de febrero de 2026?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en su artículo 75, que en el caso de que a algún empleado o trabajador se le obligue a laborar en una fecha de descanso obligatorio, la compensación por el día deberá corresponder a:

El salario del día normal .

. Más un pago doble por el servicio prestado en una fecha oficial de descanso.

Es decir, se debe recibir un pago equivalente a tres veces el salario diario de la o el trabajador.

Si el empleador no cumple con este pago, las y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir orientación y asesoría gratuita.

Si vas a trabajar el 2 de febrero, esto es lo que te deben pagar. FOTO: Helena Lopes / Unsplash

¿Cómo calcular cuánto deben pagarte si trabajas un día descanso oficial?

Calcular cuánto te debe pagar tu empleador por trabajar el próximo 2 de febrero o un día de descanso oficial es muy fácil. Únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Determina tu salario diario: Divide tu salario mensual entre 30, o revisa si tu recibo de nómina ya lo dice.

Divide tu salario mensual entre 30, o revisa si tu recibo de nómina ya lo dice. Calcula el pago triple: Multiplica tu salario diario normal x 3. Es es decir 1 día normal + el doble por el servicio (2 días), lo que equivale a 3 días de salario.

Multiplica tu salario diario normal x 3. Es es decir 1 día normal + el doble por el servicio (2 días), lo que equivale a 3 días de salario. Por ejemplo: Si ganas $500 al día:

Si ganas $500 al día:

