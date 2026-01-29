Más Información

El pasado 26 de enero, la presidenta dio a conocer que envió una carta al presidente de Corea del Sur para que la banda de K-Pop BTS tenga más fechas en México ante su popularidad.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria señaló que esta solicitud es para que más jóvenes tengan acceso a este grupo.

“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas”, dijo.

Noticiario surcoreano retoma propuesta de Sheinbaum sobre nuevas fechas de BTS en México

Ante ello, el medio JTBC News, cadena de noticias de Corea del Sur, reaccionó a la propuesta de Sheinbaum.

Por medio de TikTok, la cuenta oficial del medio compartió el video, donde se observa al presentador dar a conocer el hecho.

“BTS, que está lanzando un álbum completo, se está preparando para una gira mundial […] Fue tan popular que incluso la presidenta de México solicitó shows adicionales”, expresó el conductor.

Asimismo, mostró el fragmento donde la Presidenta habla sobre los conciertos de la banda de K-Pop.

Gobierno surcoreano analiza respuesta a Sheinbaum

El Gobierno de Corea del Sur informó, el pasado 27 de enero, a la agencia EFE, que recibió una misiva de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que pide que la banda de K-pop realice más presentaciones en el país, ante la controversia generada por la preventa y la elevada demanda de boletos entre el público joven mexicano.

La oficina presidencial del país asiático señaló, en una comunicación telefónica, que aún analiza la respuesta a la carta, la cual fue dada a conocer un día antes por la mandataria mexicana.

Con información de EFE.

