Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Seúl, 27 ene (EFE).- El Gobierno surcoreano confirmó este martes a EFE que ha recibido la carta de la presidenta mexicana, , solicitando que el grupo deofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

La oficina presidencial del país asiático dijo, vía telefónica, que todavía está estudiando su respuesta a la misiva, anunciada la víspera por la mandataria mexicana.

En un hecho sin precedentes, Sheinbaum reveló este lunes que envió una nota diplomática al , para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.

La mandataria justificó la gestión como un acto en favor de los jóvenes mexicanos.

La reacción de la gobernante ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de K-pop, que denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

