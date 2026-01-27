Más Información

Ticketmaster podría enfrentar una multa superior a los cuatro millones de pesos tras el proceso de venta de boletos para los conciertos de la agrupación surcoreana BTS en México, así lo informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, en su participación dentro de la mañanera del pueblo de este lunes.

Lo anterior derivado de las inconformidades generadadas por falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores para adquirir sus respectivos accesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el procurador abordaron el tema de la venta de boletos y que se detectaron múltiples quejas incluso antes de que se concretaran las compras, por lo que Profeco inició un procedimiento por infracción a la ley contra dicha boletera.

La jefa del Ejecutivo informó además que se habilitará un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos, y que también se sancionará a plataformas de reventa internacional por incurrir en prácticas que calificó como “abusivas y desleales”.

El procurador del consumidor adelantó que estas sanciones no serán un caso aislado, ya que podrán aplicarse “cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley” en los subsecuentes eventos masivos.

La mandataria informó además que envió una carta formal al primer ministro de Corea, Kim Min-seok, para solicitar que la agrupación BTS tenga más fechas en México, al señalar que existe una demanda cercana al millón de jóvenes que bus can boletos, mientras que actualmente solo hay alrededor de 150 mil localidades disponibles repartidas en tres fechas (7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP) de la CDMX.

Ticketmaster informó en un comunicado que tuvo una fila virtual sin precedentes de de 2.1 millones de personas buscando boletos, contra los 136 mil 400 que estuvieron disponibles, y sobre los precios:

“Ticketmaster no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista”.

