Con el regreso de BTS a México cada vez más cerca, la conversación alrededor de la banda se ha intensificado. Fechas de conciertos, boletos, canciones y cada movimiento de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, integrantes de la banda surcoreana, se escuchan a diario en casas, se ven en chats y en comentarios de redes sociales.

Para los fans de la agrupación todo esto forma parte de algo cotidiano, pero para quienes observan desde fuera, puede parecer que hablan en otro idioma. Y no se equivocan, los miembros del ARMY tienen sus propios códigos y expresiones que funcionan como una forma de identidad compartida.

Si en tu casa ya se habla de biases, lightsticks o fanchants, aquí te dejamos un breve glosario que sirve como guía básica para descifrar el vocabulario de tu ARMY.

ARMY: nombre oficial del fandom de BTS. Es el acrónimo de Adorable Representative M.C. for Youth. Aunque remite a “ejército” en inglés, dentro del fandom representa unión y apoyo permanente al grupo.

Bias: integrante favorito de BTS para cada fan.

OT7: siglas de One True Seven. Significa apoyo a los siete integrantes por igual.

Lightstick / ARMY Bomb: linterna oficial del fandom que se utiliza en conciertos. Se sincroniza por Bluetooth y cambia de color durante los shows.

Fanchant: coros organizados que los fans gritan durante las canciones, incluyendo los nombres de los integrantes en orden establecido.

Golden Maknae: apodo de Jungkook, el integrante más joven, por su versatilidad artística.

Rap Line: subunidad de raperos: RM, Suga y J-Hope.

Hyung Line: Los miembros de mayor edad: Jin, Suga, J-Hope y RM.

Main dancer / main vocal: integrante con mejores habilidades para el baile o para el canto, según sea el caso.

Maknae Line: los integrantes más jóvenes: Jimin, V y Jungkook.

Cypher: canciones donde los raperos se turnan para mostrar sus habilidades.

Festa: celebración anual del aniversario de debut de BTS junto a ARMY.

RUN BTS: programa del grupo con juegos y retos. Actualmente en pausa.

Photocard: tarjetas coleccionables con fotografías de los miembros que vienen en los álbumes.

SOPE: nombre con el que los fans se refieren a la dupla Suga y J-Hope.

Tannies: Forma cariñosa de nombrar a los siete integrantes de BTS.

K-ARMY: fans de BTS en Corea del Sur.

L-ARMY: fans de BTS en Latinoamérica.

OST: siglas de Original Soundtrack. Canciones de BTS hechas para series o películas

Sunbae / sunbaenim: es un término usado para llamar a personas con mayor experiencia que uno en diversos campos. En la industria del K-Pop se usa para referirse a grupos ya consolidados.

Hiatus: periodo de inactividad de un grupo o idol.

Aegyo : expresiones tiernas, como el popular corazón con los dedos.

Borahae: ("Purple you" en inglés) término ​creado por V que significa 'confiaré en ti y te amaré por mucho tiempo'.

