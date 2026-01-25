Hay un dicho que reza: “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. En el caso de BTS, la frase bien podría reformularse: detrás de una de las agrupaciones más influyentes de la industria musical, hay un gran ejército.

Se hace llamar ARMY y desde su fundación, el 9 de julio del 2013, se han dedicado, de manera incondicional, a apoyar a la agrupación surcoreana en cada lanzamiento, anuncio o movimiento.

Según las redes oficiales de este movimiento, su nombre no es casualidad y es que tiene un doble significado. El primero "Adorable Representante MC para la Juventud" (ARMY en inglés), que representa el apoyo, la juventud y la unión incondicional con el grupo.

Mientras que el segundo está asociado con el ejército, la armadura corporal y cómo esas dos cosas siempre están juntas.

Su impacto rebasa el terreno musical; y es que, coordinan campañas de donación, acciones humanitarias y movimientos sociales alrededor del mundo.

México es uno de los países donde esta organización ha ganado mayor visibilidad. Desde 2015, con las primeras visitas de BTS al país, se consolidaron grupos locales que hoy articulan proyectos de difusión y coordinación nacional.

La muestra más reciente de su alcance ocurrió fuera de los escenarios y cuando la agrupación anunció su regreso al país con tres conciertos en GNP Seguros.

Ante la falta de información sobre los precios de los boletos, colectivos de ARMY México enviaron un comunicado a Profeco y detonaron una campaña en redes sociales para exigir transparencia. La presión llevó a Ocesa a revelar los costos días antes del inicio de la venta oficial y asegurar que no habría tarifas dinámicas.

¿Qué se necesita para ser un Army?

El fandom está compuesto por jóvenes de entre 15 y 30 años de todos lo géneros y nacionalidades. Y aunque muchos creerían que se necesita de una larga de lista de requisitos para unirte a este poderosos fandom, ellos mismos aseguran que no. Solo tienes que identificarte con su música, seguir a la banda y apoyarlos.

Los Army también han creado su propio lenguaje. A través de del color morado (que para ellos representa amor y confianza), el logo de la banda y frases como "I Purple You" ("Borahae" en coreano) invocan una promesa: "te amaré y confiaré en ti por mucho tiempo".

Esta simbología genera una identidad tan fuerte que, para muchos, un estilo de vida.

