La venta general para los conciertos de BTS reunió a más de un millón de personas en la fila virtual, mismas que marcaron sold out en las tres fechas, en apenas 37 minutos.

Luego de que la preventa del pasado viernes 23 de enero llegara envuelta en varias polémicas entre supuestas caídas del sistema y denuncias por precios dinámicos, mismos que un vocero de Ticketmaster desmintió a EL UNIVERSAL, las Army demostraron que son un fandom a tener en cuenta con su enorme respuesta este sábado.

Desde muy temprano, ya había gente informando que esperaba lugar para conseguir los ansiados boletos para el 7, 9 o 10 de mayo en el Estadio GNP, llegando a filas de más de 300 mil personas en simultáneo, que según un informe de la boletera, sumaron 1.1 millones.

Con la disponibilidad de entradas limitadas por la preventa de ayer, las que se vendieron hoy sólo duraron 37 minutos disponibles, dejando a miles de fans de BTS esperando a que se anuncie una cuarta fecha.

La venta general para los conciertos de BTS en CDMX convocó a Armys de más de mil ciudades alrededor del mundo, no sólo de México, que no tienen problemas con pagar el boleto y el vuelo.

A nivel nacional, destacaron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro; y, en el plano internacional, se registró una fuerte demanda desde ciudades como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.

