Tras la preventa y la venta general para los conciertos de BTS en México, programados para los próximos 7, 9 y 10 de mayo, el fandom de la agrupación surcoreana, expresó su frustración en redes sociales por la falta de claridad en el proceso de venta.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló en la mañanera que envió una carta diplomática a Corea del Sur para pedir que BTS abra más conciertos en México, pues aseguró que alrededor de un millón de jóvenes quieren boletos, pero solo existen 150 mil lugares.

Sin embargo, el famoso ARMY respondió a la mandataria mexicana y aseguró que no busca más fechas, sino explicaciones y claridad, así lo expresó Melissa Salinas, administradora de uno de los fanbases más antiguos de BTS & ARMY en México, inscrito desde 2020 en el Centro Cultural Coreano.

“Nosotras no pedimos más fechas. Pedimos claridad en la compra y respuestas sobre la reventa. Hicimos una encuesta en nuestra fanbase de 40 mil personas y el 80% no alcanzó boleto. No cuadran los números”, dijo a EL UNIVERSAL.

Lee también BTS, los documentales para repasar la carrera de la banda que agotó boletos en CDMX

Tras lo ocurrido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó esta mañana en conferencia de prensa que iniciará un procedimiento legal contra Ticketmaster por falta de claridad en la información proporcionada a los usuarios durante el proceso de venta.

El procurador Iván Escalante anunció además sanciones contra plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por “prácticas abusivas y desleales”.

ARMY pide que el regreso de BTS no se politice

Aunque el tema llegó hasta Palacio Nacional, entre los fans existe una preocupación latente: que la conversación tome tintes políticos y se desvíe.

“No queremos que esto se politice. Somos consumidores pidiendo lo justo. No queremos más fechas, queremos saber qué falló”, continúa Melissa Salinas.

La joven, originaria de Sonora, explica que la intención del ARMY mexicano nunca fue convocar marchas, sino levantar denuncias formales ante Profeco, enviar reportes y generar presión informada en redes sociales.

Eso fue, aseguran, lo que detonó que las autoridades reaccionaran, pues uno de los puntos más confusos fue la preventa para miembros de Weverse, donde cada membresía permitía comprar hasta cuatro boletos por fecha y, aun así, muchas personas con membresía no lograron comprar.

“Había filas virtuales de 175 mil, 350 mil, 600 mil… y gente con membresía que no alcanzó. Pagos rechazados, compras que se trabaron. Fue una mala logística en general”, relató.

A esto se suman denuncias de boletos cancelados y hasta cuentas de Ticketmaster bloqueadas, aun cuando los usuarios ya tenían entradas compradas. Mientras tanto, los boletos comenzaron a aparecer en páginas de reventa a precios que superan los 100 mil pesos.

“Hemos visto revendedores burlándose del fandom, diciendo que tienen contactos dentro de Ticketmaster. Desde ahí ves dónde puede estar el problema”, explicó Salinas.

Todos esos reportes también fueron enviados a Profeco. La noticia escaló a tal nivel que medios internacionales ya cubren el caso y ARMY en Corea y China también está hablando del tema y exigiendo claridad a Ticketmaster.

Algunas fans han expresado que preferirían que se cancelaran los conciertos si no hay claridad.

“Eso no depende de nosotros ni de la Presidencia. Depende de HYBE y del artista. Lo que ellos decidan, lo apoyaremos”, continuó.

A pesar de que figuras políticas como el actual secretario de Economía de México, conocido seguidor de BTS, y Jorge Álvarez Máynez, quien anunció que presentó una queja ante Profeco, se han involucrado en el tema, el fandom no busca que esto se convierta en agenda política.

“Que no se politice. Que se respete al consumidor. Que haya claridad. Y que no compren a revendedores”, finaliza Melissa.

Lee también BTS "da baile" a sus tres conciertos en el GNP en tan sólo 37 minutos