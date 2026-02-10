Tras la elección de la regidora morenista Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta interina de Tequila, Jalisco, tras el arresto del exalcalde Diego Rivera Navarro, acusado de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “hay que ver qué opina la población” y llamó a estar “muy pendientes” del gobierno en el municipio.

Esto, luego de que a la alcaldesa interina se le acusó de tener vínculo con el CJNG y que se le exhibiera en redes sociales en una reunión con narcocorridos.

“Quien elige a esta persona es el propio cabildo y hay que estar muy pendientes de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que regrese la tranquilidad al municipio de Tequila”, dijo.

En su conferencia mañanera de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que Rodríguez Rivera fue elegida por el cabildo, “como debe de ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal”. Rechazó que la Secretaría de Gobernación haya hecho esta elección.

“Obviamente se revisa si tiene alguna denuncia o no presentada”, dijo.

“Hay que revisarlo, y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde”, dijo al insistir que fue elegida por el cabildo.

Comentó la Mandataria federal que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que esté cerca de el municipio para saber lo que opina la ciudadanía, aparte de lo que tiene que hacer el gabinete de Seguridad.

“Nosotros tenemos que estar pendientes, revisando, y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios sino de la población que vive en Tequila, para tener que cambie por completo la dinámica que se estaba viviendo”, agregó.

