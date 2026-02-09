Lorena Marisol Rodríguez Rivera, quien asumió el cargo como alcaldesa interina de Tequila este domingo tras el arresto del exedil Diego Rivera Navarro, tiene 37 años y una corta carrera política.

Identificada con el grupo político que encabezaba Rivera Navarro, en la elección de 2024, cubriendo la cuota de “candidatura joven”, ocupó la segunda posición en la planilla integrada por Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, para contender por el ayuntamiento de Tequila.

Antes de eso, entre abril de 2019 y enero de 2024 trabajó como “servidora de la nación” realizando encuestas para la Secretaría del Bienestar del gobierno federal.

Según la declaración patrimonial que entregó al Ayuntamiento de Tequila, tiene estudios de licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Mario Molina.

Originaria de la comunidad de Palmitos, en la zona serrana de Tequila, a mediados de 2025 Rodríguez Rivera se vio involucrada en una polémica al ser captada cantando narcocorridos en una fiesta; ella aseguró que sólo acudió al evento en calidad de invitada y nunca entonó ninguna canción que hiciera apología del delito.

