Reynosa, Tamaulipas.- Protección Civil implementó un operativo de revisión y supervisión en conjunto con la empresa ENGIE en las colonias donde se presenta fuga de gas en Reynosa, Tamaulipas.

Personal de la empresa ENGIE dio a conocer que están acudiendo a los puntos donde se ha reportado un fuerte olor a gas para determinar las acciones a seguir.

Se informó que están haciendo un reforzamiento de búsqueda de fugas en la red de servicio por lo que al menos en la escuela Club Rotario se descartó peligro.

Lee también Mega fuga de gas en Reynosa; pánico en 15 colonias activan protocolos de emergencia

Bomberos revisan zonas con reporte de fugas de gas en Tamaulipas (09/02/2026). Foto: Especial

Tras la revisión se dio aviso a los directivos del plantel para que a su vez informaran a los padres de familia que no existe riesgo para los alumnos.

Cuadrillas de ENGIE están acudiendo a las colonias y de encontrar alguna anomalía, se encargan de la reparación para evitar riesgos mayores.

Por su parte, Protección Civil Reynosa sostuvo una reunión con personal de ENGIE, mesa de trabajo que se mantendrá mientras dure la contingencia.

Se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente, a no realizar reparaciones por cuenta propia y esperar siempre la intervención de personal capacitado para el control y reparación de la situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov