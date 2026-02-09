Más Información

Reynosa, Tamaulipas.- Protección Civil implementó un operativo de revisión y supervisión en conjunto con la empresa ENGIE en las colonias donde se presenta en Reynosa, Tamaulipas.

Personal de la empresa ENGIE dio a conocer que están acudiendo a los puntos donde se ha reportado un fuerte olor a gas para determinar las acciones a seguir.

Se informó que están haciendo un reforzamiento de búsqueda de fugas en la red de servicio por lo que al menos en la escuela Club Rotario se .

Bomberos revisan zonas con reporte de fugas de gas en Tamaulipas (09/02/2026). Foto: Especial
Tras la revisión se dio aviso a los directivos del plantel para que a su vez informaran a los padres de familia que no existe riesgo para los alumnos.

Cuadrillas de ENGIE están acudiendo a las colonias y de encontrar alguna anomalía, se encargan de la reparación para evitar riesgos mayores.

Por su parte, Protección Civil Reynosa sostuvo una reunión con personal de ENGIE, mesa de trabajo que se mantendrá mientras dure la .

Se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente, a no realizar reparaciones por cuenta propia y esperar siempre la intervención de personal capacitado para el control y reparación de la situación.

