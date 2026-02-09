“Le decíamos Lord Farquaad porque como está chaparrito y trae la barba (…) pero también porque era como [un] reyezuelo berrinchudo; cuando lo criticabas por redes sociales se ponía a tirar hate: ‘ya vi quién eres, te tengo ubicado, te voy a mandar a sabe quién, no te la vas a acabar’, y amenazas así. Algo que pues no corresponde con la imagen de un presidente”.

El que habla es Ramón, un joven promotor turístico de Tequila que porta un sombrero de palma con ala ancha y viste el distintivo chaleco guinda que el alcalde Diego Rivera Navarro les impuso para poder prestar el servicio a los turistas. No tiene miedo de decir lo que piensa y lo hace libremente en la plaza principal del Pueblo Mágico, pero no revelar su nombre ayuda a no correr riesgos innecesarios.

“Cada quien tiene su opinión, pero hay quienes aprovechan que ahorita están calientes las cosas para echar más leña y jalar agua a su molino, es como el tequila; mire, cuántas variedades y marcas hay, y todos quieren vender, y para cada quien el mejor es el que más le gusta”, dice.

Desde el jueves, cuando fuerzas federales arrestaron al edil y a otros tres funcionarios municipales, prácticamente nadie atiende en el edificio de la presidencia, aunque desde sus redes sociales el ayuntamiento informó que todas las dependencias siguen laborando sin contratiempos.

Es mediodía del viernes y en la calle los comerciantes se preparan para recibir el turismo que aumenta los fines de semana en los expendios de tequila, los restaurantes, las cantinas, los puestos ambulantes o en los vehículos con forma de barrica que hacen recorridos por fábricas y plantaciones de agave.

Inclusive los turistas llegan a conocer el Museo Nacional del Tequila, uno de los sitios obligados para el visitante que quiere entender la historia de esta región, que permanece cerrado desde octubre de 2024 porque el alcalde Rivera Navarro —tras asumir el cargo— ordenó construir un departamento y oficinas municipales sin permisos del INAH; el asunto derivó en denuncias penales y la intervención de la FGR.

En el inmueble no hay un sólo aviso. Junto a la entrada del museo, en una pequeña oficina, una mujer sentada detrás de un escritorio responde amable ante la curiosidad.

—¿A qué hora abre el museo?

—Está cerrado temporalmente.

—¿Por remodelación?

—Algo así.

En tanto, en la plaza principal los voladores de Papantla descienden del cielo, mientras en la tierra policías estatales y una botarga sirven de escenografía para la foto de los curiosos que suben a una de las Cybertrucks que compró el gobierno del estado. Afuera del ayuntamiento algunos niños y sus padres hacen fila para vacunarse contra el sarampión, un grupo de turistas se reúne para iniciar un tour, y un conjunto norteño se esfuerza para que Tatuajes, de Joan Sebastian, suene más fuerte que los altavoces del quiosco, donde entre canción y canción resuena el rosario de obras que el alcalde ha hecho para el pueblo.

Las calles del municipio se llenan los fines de semana de comerciantes y turistas. Foto: Raúl Torres / EL UNIVERSAL

Pero entre el bullicio transcurren muchas conversaciones sobre lo que ha ocurrido con el edil, y quizá la más visible es la que tejen los guías de turistas; algunos incluso decidieron despojarse del chaleco guinda impuesto por él.

“Nos obligaba a traer ese chaleco, y había gente que nos confundía como si fuéramos de Morena y ya por eso no nos compraban el paseo; nos cobra de todo, que 50 pesos por persona que suba al camioncito, y a los que lo critican les pone multas así nomás por cualquier cosa, 4 mil pesos que por bajar a la gente en lugar prohibido o dizque dar servicio fuera de horario”, se queja Cecilia, una de las guías de turistas.

“Yo no voté por él y no soy simpatizante de Morena, pero también hay cosas buenas, el pueblo está más arreglado, cerró esa calle —a un costado de la plaza— para que fuera exclusiva y los turistas suban a los camioncitos y no se haga tráfico”, expone Ramón.

Agrega: “Lo de los cobros sí es cierto, nos cobra de todo, pero está en la ley, si antes no se hacía es otra cosa, y si vas a construir algo en tu casa, te van y te miden todo para cobrarte y sale una cuentota, pero está en la ley”.

Corroborar lo que dice es relativamente fácil, al menos en lo que respecta a la cuota de 50 pesos por turista que se sube al tour: el cobro está contemplado en el artículo 51 de la Ley de Ingresos de Tequila que aprobó el Congreso de Jalisco en diciembre de 2025.

—¿Y la denuncia por extorsión y cobros excesivos que le puso la tequilera Cuervo?, ¿eran cobros de ley?

—Ese fue su error, meterse con Cuervo, creo que ahí sí era exagerado lo que quería que pagaran, no debió meterse con Cuervo.

Antes de caer la noche, en la pequeña terminal de autobuses de Tequila, alrededor de 20 personas esperan, la mayoría tiene la mirada clavada en la pantalla de su teléfono, de donde saltan noticias sobre el arresto del edil Rivera Navarro, su presunta red de corrupción y la supuesta relación que tiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero de eso último nadie sabe qué decir, y menos en un lugar público y ante un extraño.