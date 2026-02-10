Respecto a los cuatro turistas del Estado de México secuestrados en Sinaloa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que seis personas fueron interceptados por un grupo criminal y tiempo después liberaron a dos personas, por lo que aseguró que el gabinete de Seguridad trabaja con el gobierno del estado para dar con su paradero.

“En este caso, no tenemos detenidos todavía. Se habló con los familiares, por supuesto, (hay contacto) por parte de la fiscalía”, indicó durante la conferencia matutina de este martes 10 de febrero.

Este lunes 9 de febrero, familiares de los cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos desde el pasado 3 de febrero en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se manifestaron en diversos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y el avance de las investigaciones.

Lee también “Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa; no había denuncia de minera

Sin confirmar entidad de posible familiar de "El Mayo" abatido en Sinaloa

Sobre la posible muerte de un familiar de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en un enfrentamiento en Sinaloa, el funcionario indicó que la identidad todavía no está confirmada y en cuanto tenga la información la dará a conocer.

“De este caso todavía no tenemos información completa, en cuanto la tengamos se la compartimos de inmediato. Fue un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, hubo uno en Ahome y hubo uno a las afueras de Culiacán. Fueron dos, dos agresiones distintas. Es todo lo que se tiene de manera oficial”, indicó García Harfuch.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr