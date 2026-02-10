Más Información

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum reconoce incremento en casos de sarampión; anuncia reforzamiento de vacunación

Respecto a los cuatro turistas del Estado de México secuestrados en Sinaloa, , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que seis personas fueron interceptados por un grupo criminal y tiempo después liberaron a dos personas, por lo que aseguró que el trabaja con el gobierno del estado para dar con su paradero.

“En este caso, no tenemos detenidos todavía. Se habló con los familiares, por supuesto, (hay contacto) por parte de la fiscalía”, indicó durante la conferencia matutina de este martes 10 de febrero.

Este lunes 9 de febrero, familiares de los cuatro hombres originarios del , reportados como desaparecidos desde el pasado 3 de febrero en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se manifestaron en diversos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y el avance de las investigaciones.

Sin confirmar entidad de posible familiar de "El Mayo" abatido en Sinaloa

Sobre la posible muerte de un familiar de ocurrida en un enfrentamiento en Sinaloa, el funcionario indicó que la identidad todavía no está confirmada y en cuanto tenga la información la dará a conocer.

“De este caso todavía no tenemos información completa, en cuanto la tengamos se la compartimos de inmediato. Fue un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, hubo uno en Ahome y hubo uno a las afueras de Culiacán. Fueron dos, dos agresiones distintas. Es todo lo que se tiene de manera oficial”, indicó García Harfuch.

