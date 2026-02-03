Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

La presidenta indicó que solo el está autorizado para brindar información sobre el asesinato de la tía y la prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; así como del ataque armado contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa.

“Estos temas los informa el gabinete de Seguridad (...) En el caso de estos temas particulares lo informan en el gabinete porque ellos tienen toda la información, saben los impactos que puede tener en la investigación. Entonces, ellos son los que están autorizados para informar”, señaló la Mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 3 de febrero en Palacio Nacional.

El sábado 31 de enero pasado, una prima y una tía de fueron asesinadas por un grupo armado en Colima. Los presuntos agresores fueron localizados horas después y, según el reporte oficial, resultaron abatidos en un enfrentamiento.

Mientras que el pasado 28 de enero, los diputados por MC, y fueron víctimas de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. Esta mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó sobre la detención de uno de los presuntos responsables del ataque, quien era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades.

Investigan bloqueos en Acapulco

En Palacio Nacional, a la Jefa del Ejecutivo también se le preguntó sobre la afectación al turismo por bloqueos de la población en contra de policías comunitarios en .

“Se está investigando en particular este caso, en efecto ha habido tres bloqueos relacionados con este tema, lo presentó hoy la Secretaría de Gobernación y se está haciendo una investigación de todo el contexto relacionado con esto”, contestó Sheinbaum Pardo.

