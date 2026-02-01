Más Información

Tres presuntos delincuentes involucrados en el del secretario de Educación Pública del gobierno federal, , fueron abatidos en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante un enfrentamiento con elementos de distintas corporaciones de seguridad; en el tiroteo también resultó herido un agente de la Fiscalía del estado.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que el enfrentamiento se registró la tarde del sábado, cuando se realizaban pesquisas por el, ocurrido durante la madrugada de ese día en la colonia Placetas Estadio, en el municipio de Colima.

Con el apoyo de corporaciones estatales y federales, además del seguimiento que pudo darse a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Colima, se logró identificar el vehículo utilizado en el crimen y obtener la identidad de algunos de los involucrados.

Así se estableció un operativo de búsqueda que permitió localizar el auto color azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, en el exterior de un domicilio en la colonia Punta Diamante en el municipio de Villa de Álvarez.

Cuando los elementos de las corporaciones se acercaron al lugar donde estaba ubicado el vehículo, fueron agredidos con y se desató el tiroteo en el que los tres agresores fueron abatidos; sobre el elemento de la Fiscalía que recibió un disparo, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Tras acordonar la zona para resguardar la escena del crimen, en el interior del domicilio se encontraron armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida por análisis de videos de los responsables del doble homicidio.

Las autoridades estatales informaron que el asesinato de ambas mujeres se investiga bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.

