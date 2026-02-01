Más Información

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

Así lucen los nominados al Grammy en la alfombra roja de su 68° edición

Premios Grammy 2026; sigue EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Casi simultáneamente seis la madrugada de este domingo en las colonias Moderna y Mexicaltzingo de Guadalajara; según algunos testigos, los responsables fueron varios sujetos que se desplazaban en un auto.

Al darse cuenta de lo que ocurría, algunos vecinos de la zona salieron de sus casas con extinguidores para intentar contener el fuego, en tanto llegaban los bomberos.

Los cuerpos de emergencia localizaron dos vehículos en llamas en las inmediaciones de las calles Francia y Bruselas, dos más se encontraron en Rayón y Niños Héroes, uno más en Niños Héroes y Venezuela y otro en Federalismo y Niños Héroes.

Reportan al menos 15 incendios de autos en Jalisco (01/02/2026). Foto: Protección Civil y Bomberos GDL
Lee también

En todos los casos, según los bomberos, el fuego inició en la boquilla del .

Horas después, cerca de las 8:00 de la mañana, pero en la colonia Ferrocarril, los bomberos atendieron otro incendio que involucró a nueve vehículos.

Los elementos llegaron a un predio de 400 metros cuadrados aproximadamente, localizado en las inmediaciones de las calles 8 y 5, en cuyo interior ardían intensamente los vehículos, por lo que fue necesario forzar la cerradura para entrar.

Hasta ahora se desconoce si este último incendio está relacionado con los que se reportaron horas antes; en ninguno de los casos se registraron .

Reportan al menos 15 incendios de autos en Jalisco (01/02/2026). Foto: Protección Civil y Bomberos GDL
