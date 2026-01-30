Ocho personas resultaron lesionadas la tarde de este jueves tras un hecho de tránsito registrado alrededor de las 16:00 horas en el cruce de Canal de Garay y Privada de Bella Vista, en la alcaldía Iztapalapa, en la zona oriente de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, un microbús de transporte público, de color verde con blanco, se impactó contra un poste de luminaria ubicado sobre el camellón, luego de que el conductor perdiera el control al intentar evitar la colisión con un vehículo particular que se incorporaba a la vialidad.

Leer también: Caso Refugio Franciscano: Fundación Haghenbeck asegura que elementos de seguridad que resguardan predio en Cuajimalpa fueron agredidos

Al lugar arribaron servicios de emergencia y unidades médicas, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocho lesionados. Tras la valoración, se determinó que ninguno presentó heridas de gravedad ni ameritó traslado hospitalario.

Elementos policiales fungieron como primeros respondientes, realizaron el acordonamiento del área y coordinaron las labores de auxilio, mientras personal de Protección Civil apoyó en la atención a los afectados y en la mitigación de riesgos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr