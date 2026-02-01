Al reiterar su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, los morenistas en Tabasco, llevaron a cabo una concentración multitudinaria desde la que llamaron a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la soberanía del país.

Desde tempranas horas, miles de personas, entre simpatizantes y militantes de Morena, comenzaron a arribar en autobuses y combis, procedentes de los 17 municipios del Estado, para concentrarse en la explanada de la Revolución, frente al Ayuntamiento de Centro.

Lo anterior, como parte de la Jornada de Defensa de la Soberanía Nacional, que al igual que en otras entidades del país, se llevó a cabo en Tabasco, encabezada por el gobernador, Javier May y el dirigente del partido Jesús Serván.

Al evento acudieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez, el presidente del Congreso, Jorge Bracamontes, además de presidentes municipales, diputados locales y federales de Morena, funcionarios estatales y municipales, entre otros.

Baja California Sur

Desde La Paz, Baja California Sur, morenistas se sumaron a las movilizaciones nacionales en lo que denominaron la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional.

Decenas de morenistas, un sector de jóvenes y funcionarios del gobierno estatal y municipal se concentraron en el Jardín Velasco, en la zona centro de La Paz, desde donde reiteraron el llamado a mantener la unidad, ante una eventual intervención estadounidense en el país.

En su mensaje, el gobernador Víctor Castro Cosío, pidió a la población que no prevalezca –dijo- “la frialdad ni el olvido histórico”, y recordó que México ha forjado su rumbo con valores como la memoria y dignidad.

Señaló a los presentes que los principios de la Cuarta Transformación deben seguir vigentes para fortalecer el proyecto de nación y defenderlo ante cualquier amenaza.

Llamó a la unidad para “consolidar un país más justo, solidario y fuerte”, expresó.

También rechazaron la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Venezuela y reiteraron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se sumaron al llamado de respeto a la determinación de los pueblos.

Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional (01/02/2026). Foto: Especial

Hidalgo

Durante la jornada por la defensa de la soberanía nacional, realizada en Hidalgo y encabezada por la dirigencia estatal de Morena, el líder del partido en la entidad, Marco Antonio Rico Mercado, advirtió sobre una ofensiva de la derecha internacional y de grupos de capitales económicos que, dijo, buscan desestabilizar al gobierno y al movimiento.

En el evento, realizado en la capital hidalguense, el dirigente de Morena estuvo acompañado por diputadas y diputados locales y federales, así como por senadores e integrantes del Consejo Estatal, quienes señalaron que esta defensa no se limita a quienes militan en Morena o en la Cuarta Transformación, sino que tiene como objetivo principal la defensa del pueblo de México.

Destacaron que su deber es informar a la ciudadanía y organizar al pueblo, en un acto de respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como sumarse a la defensa de lo que calificaron como la soberanía nacional, ante el actual escenario internacional.

Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional (01/02/2026). Foto: Especial

Morelos

Cuernavaca, Mor.- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Morelos llevó a cabo una Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional en el municipio de Miacatlán.

Desde Morena se informó que se trata de un espacio de reflexión y organización para reafirmar que México es soberano y su autodeterminación se defiende con unidad y conciencia social.

Al evento acudió la militancia de Morena con el compromiso de fortalecer el trabajo político y organizativo en territorio.

"Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Morelos, seguimos impulsando acciones que consolidan un país libre, independiente y con el pueblo al centro", informó vía redes sociales.

Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional en el municipio de Miacatlán (01/02/2026). Foto: Especial

Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Con un discurso de descalificación en contra del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, militantes de Morena se sumaron a las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional convocadas en México para respaldar las acciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el Gobierno de Estados Unidos y el mandatario de ese país, Donald Trump.

Reunidos en la Plaza Juárez, y encabezados por la dirigente de Morena en Tlaxcala, Marcela González, ensalzaron que los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación defiende los principios constitucionales como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, ma solución pacífica de los conflictos y el respeto de lo derechos humanos.

González expuso que en el último diálogo entre Sheinbaum y Trump, ella logró beneficios para ambos países en materia de seguridad y comercio.

"Esto es lo que define nuestra política exterior, la voluntad de construir puentes de cooperación en beneficio de nuestros pueblos", dijo.

La dirigente partidista, remarcó que los morenistas de Tlaxcala respaldan a la mandataria federal y rechazan la postura de los partidos de oposición.

Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Con la presencia de la directiva estatal, diputados locales, algunas alcaldesas y militantes, Morena Tamaulipas se sumó a las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional, con un evento que se realizó en esta capital.

En su discurso, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, María Guadalupe Gómez afirmó que se reunieron con una convicción profunda de que México se transforma cuando el pueblo participa, se organiza y defiende sus derechos.

“Morena no es solo un partido político, Morena es un movimiento del pueblo, nacido de las luchas sociales, de la esperanza colectiva y del compromiso con la justicia. Por eso lo decimos con claridad y orgullo, un pueblo informado, organizado y participativo, fortalece a la nación”, expresó.

Y agregó: “Estas jornadas son para despertar, fortalecernos y transformar a México desde abajo, desde donde venimos. Hoy, desde Tamaulipas expresamos nuestro respaldo total y firme a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, una mujer honesta comprometida con el pueblo, a quien le decimos que no está sola”.

También manifestó su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya, “porque la transformación en Tamaulipas no se detiene”.

“La soberanía no es un concepto abstracto, es el derecho del pueblo a decidir su futuro, es proteger nuestros recursos, nuestra independencia, y la defendemos frente a intereses externos, frente a quienes quieren regresar al pasado de saqueo y frente a quienes olvidaron que México pertenece a su gente, la soberanía se defiende con el corazón y con el pueblo”, añadió.

Con información de Leobardo Pérez, Gladys Navarro, Dinorath Mota López, Justino Miranda, Roberto Aguilar Grimaldo.

