Mérida, Yucatán.- Este domingo se vivió en Yucatán un clima frío con temperaturas históricas y además con un fuerte “norte” en la costa yucateca, que paralizó al sector pesquero.

De acuerdo con la Estación Meteorológica de la UADY, la temperatura más baja se registró en la comunidad de El Escondido, municipio de Tzucacab en el sur del estado, donde los termómetros marcaron 7.6 grados centígrados; el segundo municipio fue Peto con 8 grados centígrados; en Mérida se reportó 11.9 grados entre las 5 y 6 de la mañana,

En la zona costera se suspendieron las actividades pesqueras, debido al fuerte norte que impactó a la región y ha paralizado a más de 4 mil embarcaciones afectando la economía de alrededor de 14 mil pescadores.

Lee también Rescatan a mujer que pretendía lanzarse de un puente en Baja California Sur; presuntamente estaba bajo influencia de drogas

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que las bajas temperaturas se intensificarán la madrugada de mañana lunes, pues los termómetros marcarán entre 7 y 11 grados centígrados.

Además, estas condiciones climáticas prevalecerán toda la semana, incluso se reforzarán pues la tarde del 5 de febrero se prevé el ingreso de un frente frío a la Península de Yucatán, seguido por una masa de aire polar, lo que mantendrá un ambiente gélido en la región hasta el próximo 10 de febrero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov